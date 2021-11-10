Balıkesir'de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit oldu - Haberler
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Balıkesir'de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit oldu Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan araçtaki şahıslar ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan araçtaki şahıslar ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı. Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, kaçan Devrim E. İsimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak Havran'da görev ifa eden ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışmada bir polis memurumuz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda alacağız. 2 şahıs elde şu anda. İnşallah faili de almak üzereyiz. Polis memurumuz Erzurumlu" dedi.

Balıkesir'de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit oldu

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