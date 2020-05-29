Balıkesir'de online yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyeleri verildi
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Balıkesir'de online yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyeleri verildi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği online yarışmalara katılarak dereceye giren sporculara hediyeleri kargo yoluyla teslim edildi.

Balıkesir'de online yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyeleri verildi
29.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:09

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği online yarışmalara katılarak dereceye giren sporculara hediyeleri kargo yoluyla teslim edildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutlayan Balıkesirli çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler kapsamında düzenlenen online yarışmalarda sonuçlar belirlendi.

Yeteneklerini sergileyerek dereceye giren sporculara hediyeleri kargo ile gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlama ve etkinliklerimizin büyük çoğunluğunu saha faaliyetlerinin aksine dijital mecralarda farklı etkinliklerle kutladık. İnşallah önümüzdeki yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aynı coşkuyla meydanlarda kutlayacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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