Balıkesir'de omurga eğriliği ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi - Haberler
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Balıkesir'de omurga eğriliği ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Balıkesir'de omurga eğriliği ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi
AA / Miraç Kaya - Haberler | Sağlık

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde omurga eğriliği tedavisi gören 21 yaşındaki hasta, gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde omurga eğriliği tedavisi gören 21 yaşındaki hasta, gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastanede ilk defa omurga eğriliği ameliyatının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, omurga eğriliği rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 21 yaşındaki hastanın ortopedi uzmanları Op. Dr. Ali Ertuğrul ve Op. Dr. İrfan Tepe tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ali Ertuğrul, ameliyatı özel yapım malzemeler kullanarak omurga vidasıyla düzeltme sağladıklarını kaydetti.

Ertuğrul, Balıkesir'e verecekleri sağlık hizmet çeşidini arttırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Açıklamada, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel'in de ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan sağlık ekibini kutladıkları belirtildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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