Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir Hava Durumu!

BALIKESİR (Haberler.com) - Balıkesir'de okullar tatil mi, Mart ayıyla birlikte herkes baharı beklerken tüm Türkiye, dondurucu soğuklarla karşılaştı. Bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacak kar yağışı beraberinde bir dizi önlemleri de getirdi. Birçok ilde karda yaşanacak problemlerin önüne geçilmesi adına yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir'de bugün okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

Balıkesir bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Balıkesir hava durumu ise şu şekilde:

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

BURSA

Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

KOCAELİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, bugünden itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak kapsamında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında bazı kararlar alındığı belirtildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yüzünden il merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARS

Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi.

BOLU

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti.

YALOVA

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur`an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

TUNCELİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

BİLECİK

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, "11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

AĞRI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında bugün ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

DÜZCE

Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte bugün ve cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle il genelinde eğitim öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı aktarıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle, bugün 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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