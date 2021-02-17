Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir'de bugün yüz yüze eğitim var mı?
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Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir'de bugün yüz yüze eğitim var mı?

17.02.2021 08:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:36
Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir'de bugün yüz yüze eğitim var mı?

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Açıklamalar sonrası Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir'de bugün yüz yüze eğitim var mı, gibi konular merak edildi. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi?

Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmadığını merak etti Balıkesir'de da aynı konu merak edilirken Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir'de bugün yüz yüze eğitim var mı, konuları araştırıldı.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime pek çok kentte ara verildi.

Balıkesir'de 3, Balıkesir'de 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Balıkesir'nın 26, Balıkesir'in 12, Bursa'nın ise 5 ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun ve Afşin ilçeleriyle, Malatya'nın Darende ilçesinde de kar nedeniyle okullar bugün kapalı olacak.

Okulların yalnızca bugün kapalı olacağı iller ise; Gümüşane, Rize, Yozgat, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Aksaray. Balıkesir, Erzincan, Yalova, Karabük, Giresun, Düzce, Tokat, Trabzon,

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