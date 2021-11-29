Balıkesir'de okullar tatil mi?

BALIKESİR (Haberler.com) - Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı. Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Peki Balıkesir'de de Okullar tatil mi? Öğrenciler okula gidecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken Balıkesir'deki eğitim ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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