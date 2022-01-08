Balıkesir'de okullar arası kros yarışları düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen okullar arası kros yarışmasında öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu yakınında düzenlenen parkurdaki yarışlara Yıldız ve Gençler kategorilerinde 20 ilden 576 sporcu katıldı.

Yarışlarda büyük mücadele veren gençler, başarılı olmak için yoğun çaba sarf etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara hem takımlar hem de bireysel katılımların sağlandığını söyledi.

Atletizmin sporun ana taşlarından biri olduğunu hatırlatan Arıcıoğlu, "Biz de bunu çok önemsiyoruz, burada aynı zamanda bizim kendi kulüplerimiz ve antrenörlerimiz de ciddi başarılar elde ediyorlar. Yıldız Erkekler grubunda bir şampiyonumuz Balıkesir'imizden oldu. Balıkesir hem sporcu alt yapısı olarak hem de yaptığı organizasyonlarla öne çıkıyor." diye konuştu.

Arıcıoğlu, hem okulları arası hem de federasyon faaliyetlerinde birçok şampiyonayı Balıkesir'de yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Organizasyon olarak becerimiz üst seviyede, ben bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve yerel belediyelerimiz ciddi katkı sağlıyorlar. Burada ciddi bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birlik ve beraberlikle bütün faaliyetlerin kalitesi artmış oluyor. Türk sporunun çok iyi noktalara gideceğine inanıyorum, bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla inşallah çok iyi noktalara gideceğiz. Olimpiyatlarda ve şampiyonlarda boy gösterecek olan çocuklar buralardan yetişiyor. Bu yüzden bu organizasyonlarımız çok kıymetli, biz bu kıymeti, değeri bulsunlar diye bütün ekibimizle burada oluyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Yarışlarda dereceye giren öğrencilerin okul sporları yarı final müsabakalarına katılacağı öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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