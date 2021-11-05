Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.

Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı kırsal mahallelerinden öğrencilerin bulunduğu Nihat K. idaresindeki 10 S 10122 plakalı midibüs, yoğun sisin etkili olduğu Külefli-Bandırma yolunda, Zafer A'nın kullandığı 10 NA 793 plakalı minibüsle çarpıştı.

Servis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 11 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavileri ayakta tamamlanarak taburcu edildi.

Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı

Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı

Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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