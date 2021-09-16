Balıkesir'de öğrenciler projelerini 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi - Haberler
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Balıkesir'de öğrenciler projelerini "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergiledi

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de öğrenciler projelerini

???????Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nin "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı", Kent Konseyi Sergi Salonu'nda açıldı.

??????? Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nin "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı", Kent Konseyi Sergi Salonu'nda açıldı.

Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, açılışta yaptığı konuşmada, en iyi eğitim yatırımının bu tür bilimsel projeler olduğunu söyledi.

Yeteneğine göre eğitilmemiş öğrencilerin hayallerine kanat çırpamayacaklarını ifade eden Arslanbaş, teknolojinin eğitimdeki önemine vurgu yaptı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da ilçeyi insansız hava araçları (İHA) merkezi haline getirmek istediklerini anlattı.

Bu konudaki çalışmalara değinen Orkan, "Bunula ilgili projelerimizi tamamladık. İnşallah da yakın zamanda ihalesine çıkıyoruz. Bu ihale sonucunda da yapacağımız yerde İHA'nın sadece eğitimi değil üretimini de yapacağız. Bunları da gençlerimizle yapacağız. Bizim için gençlerimiz önemli." dedi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Turgut Kıvanç ise Türkiye'nin teknolojik gelişiminde Bilim ve Sanat Merkezlerinin önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

Kurdele kesilerek projelerin incelenmesiyle sona eren törene, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, diğer davetliler ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balıkesir'de öğrenciler projelerini 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi - Haberler
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