Balıkesir'de nüfusun yüzde 30'u Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdı
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Balıkesir'de nüfusun yüzde 30'u Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdı

Balıkesir'de nüfusun yüzde 30'u Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Şıldak, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadeledeki en büyük gücün aşı olduğunu vurguladı.

Balıkesir'de aşılamanın hızla devam ettiğini belirten Şıldak, "İlk doz aşılama sayımız 670 bin civarında. İkinci doz aşıda ise 360 binin üzerinde ilerliyoruz. Toplamda ise 1 milyon 30 bini geçtik. Dolayısıyla her iki dozu yaptıran vatandaş sayımıza baktığımızda ilimiz nüfusumuzun yüzde 30'larına yaklaştığını görmekteyiz." diye konuştu.

Aşılamada ciddi mesafe katettiklerini anlatan Vali Şıldak, Sağlık Bakanlığının açıkladığı gruplardan birinde yer alıp henüz aşı yaptırmamış olanlara çağrıda bulundu.

Sırası gelen bütün vatandaşlara en hızlı şekilde aşı yaptırmalarını öneren Şıldak, şunları kaydetti:

"Aslında toplumsal mücadeleye verilecek en iyi destek aşımızı yaptırmamız olarak karşımızda duruyor. Bütün vatandaşlarımızı aşı yapılan hastanelerimize, sağlık birimlerimize, aile hekimlerimize ve seyyar olarak oluşturduğumuz aşı çadırlarımıza bekliyoruz."

Şıldak, il merkezi ve ilçelerde 9 aşı çadırı kurduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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