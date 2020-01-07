Balıkesir'de Nüfus Müdürlüğü 2019 yılında 622 bin 484 işlem yaptı

07.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:02

Balıkesir Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü 2019 yılında il merkezi ve ilçelerinde 622 bin 484 işlem yapıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada 2019 yılında Balıkesir'de 11 bin 828 kişi doğarken, 10 bin 528 kişi öldü.



Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu istatistiksel bilgiler verildi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 2019 yılında da nüfus hizmetlerinde yoğunluklar yaşanmış olup, gerek randevulu ve gerekse randevusuz müracaat eden 622 bin 484 vatandaşlara günü birlik hizmet verildiği belirtilerek, " 11 bin 828 doğum, 10 bin 528 ölüm, 7 bin 960 evlenme, 3 bin 107 boşanma, 43 evlat edinme, 56 yabancı evlenmesi, 331 yabancı uyruklu yabancı uyruklu doğum, 84 bin 641 sürücü belgesi, 29 bin 22 pasaport, 67 bin 281 nüfus kayıt örneği, 88 bin 215 adres beyanı, 50 bin 621 yerleşim yeri beyanı, 258 bin 763 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ve 10 bin 88 işlemde çeşitli kalemlerde olduğu açıklandı." - BALIKESİR

Kaynak: İHA