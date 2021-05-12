Balıkesir'de Nisan ayında 2 bin 306 konut satıldı
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Balıkesir'de Nisan ayında 2 bin 306 konut satıldı

Balıkesir'de Nisan ayında 2 bin 306 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Nisan ayında 2 bin 306 konut satıldı.

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Nisan ayında 2 bin 306 konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

TÜİK' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de konut satışları 2021 Mart ayına göre azalarak 2 bin 306 konut satılırken, Çanakkale'de de artış göstererek 823 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Şubat ayın da önceki Mart ayına göre azalarak, 95 bin 863 oldu" - BALIKESİR

Balıkesir'de Nisan ayında 2 bin 306 konut satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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