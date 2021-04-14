Balıkesir'de nesli tehlike altındaki ulu doğan kuşu ile bir şahin yaralı bulundu
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Balıkesir'de nesli tehlike altındaki ulu doğan kuşu ile bir şahin yaralı bulundu

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de nesli tehlike altındaki ulu doğan kuşu ile bir şahin yaralı bulundu

Balıkesir'de yaralı bulunan nesli tehlike altındaki ulu doğan kuşu ile bir şahin Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde tedaviye alındı.

Balıkesir'de yaralı bulunan nesli tehlike altındaki ulu doğan kuşu ile bir şahin Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde tedaviye alındı.

Edremit'te, vatandaşlar tarafından kanadı kırılmış olarak bulunan ulu doğan kuşu, özel bir veteriner kliniğinde yapılan ilk tedavisinin ardından Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Havran'da da ayağından yaralı bir şahin olduğu bilgisi alan ekipler, kuşu teslim alınarak Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirdi.

Ulu doğan kuşu ile şahin, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından tedaviye alındı.

Kazdağları eteklerinde yaralı bulunan yavru baykuş ile yaralı bir martının bakımını da şeflik görevlileri üstlenerek besliyor.

Her iki kuşun da tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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