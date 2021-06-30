Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
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Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı

Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Bursa'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarından oluşan eserlerini Balıkesir'de açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bursa'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarından oluşan eserlerini Balıkesir'de açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi organizasyonunda "Keşkül 8 - 40 Nesih Besmele Sergisi"nin açılışı törenle yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Antika, eserlerini Balıkesir'de sergilemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergide, Nesih Besmele'nin 100 farklı istifinden seçtiği 50 eserine yer verdiğini anlatan Antika, "Çalışmalarımız devam edecek. Sergimize katılan ve gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz de hat sanatının çok değerli olduğunu dile getirdi.

Deniz, "Böyle güzel bir sergide bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hattat Mustafa Antika hocamızın emeğine sağlık. Bu güzel sanata gönül veren ve yeni ustalar yetiştiren hocamıza uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canpolat, Birlik Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Akyan ve sanatseverlerin katıldığı tören, sergideki eserlerin incelenmesi ve Mustafa Antika tarafından bilgi verilmesiyle sona erdi.

Sergi 3 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı
Hattat Mustafa Antika, Balıkesir'de sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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