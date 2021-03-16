Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

16.03.2021 04:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 04:56
Balıkesir'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Dereören Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Halime Dönmez, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırılan Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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