Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor
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Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor

Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj, bertaraf amacıyla toplanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 vidanjör ile Konya Büyükşehir Belediyesine ait 2 vidanjör temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, günde 5 sefer yapılarak yaklaşık 200 ton müsilaj toplandığı öğrenildi.

Toplanan müsilajların bertaraf tesislerine gönderildiği belirtildi.

Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor
Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor
Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor
Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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