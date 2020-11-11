Balıkesir'de motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasında
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Balıkesir'de motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasında

11.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:46
Balıkesir'de motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

H.T idaresindeki 10 ABF 504 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde manevra yaptığı sırada Metin S. yönetimindeki 10 AED 138 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, kasklı olan motosiklet sürücüsü başını aracın camına çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Metin S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosikletin manevra yapan hafif ticari araca çarpması ve motosiklet sürücüsünün başında kaskıyla beraber aracın camına çarptıktan sonra yere düşmesi görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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