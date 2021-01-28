Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:20
Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla denize açıldı.

Bir süre sonra motoru arızalanan lastik bot sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenler, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Ceyda Düvenci Jason Statham
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:21:28. #1.14#
title