Ayvalık'ta seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı - Haberler
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Ayvalık'ta seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık'ta seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyyar midye arabasında uyuşturucu sattığı belirlenen torbacı ve oğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyyar midye arabasında uyuşturucu sattığı belirlenen torbacı ve oğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın araç trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi'nde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve üç tekerlekli camekanlı el arabasında midye satışı yaptığı öğrenilen S.U.'nun midye satışının yanı sıra uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri, şahsı takibe aldı. S.U.'ya oğlu E.U.'nun uyuşturucu satışında yardımcı olduğunu belirleyen narkotik ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla baba-oğlu uyuşturucu satışı yaptıkları anda kıskıvrak yakaladı. S.U. ve E.U.'nun evinde arama yapan ekipler, satışa hazır plakalar halinde yüksek miktarda uyuşturucuya da el koydu. Adliyeye çıkarılan S.U. ve oğlu E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı. - BALIKESİR

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