Balıkesir'de MHP'ye katılımlar sürüyor - Haberler

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Balıkesir'de MHP'ye katılımlar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Balıkesir'de MHP'ye katılımlar sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel başkanlığında üye kayıt programının 5. gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel başkanlığında üye kayıt programının 5. gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Başkanı Yüksel, "Milliyetçi Hareket Partisi 5. Hafta itibariyle üye kayıtlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının tertiplemiş olduğu üye kayıt programına hoş geldiniz şeref verdiniz. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin dediği gibi Bu Hareket dualı bir harekettir. Gönül gözüyle baktığımızda bunun böyle olduğunu hissedersiniz. Üye olmak partimizin bir neferi olmak yaşadığımız hayatın en şerefli durumudur. Milliyetçi Hareket Partisinin programlarını siyasetini çalışmalarını bundan sonraki süreçte hep beraber takip edip, hizmetlerimizi daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Üyeliklerinizin Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi."

Akabinde Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Başkan Yardımcıları, üyelere rozetlerini takarak hediyelerini takdim etti. - BALIKESİR

Balıkesir'de MHP'ye katılımlar sürüyor

Balıkesir'de MHP'ye katılımlar sürüyor

Balıkesir'de MHP'ye katılımlar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Politika, Haberler

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