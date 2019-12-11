Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

11.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:11

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam saat 23.14 sularında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'un yanı sıra Manisa, Bursa ve İzmir'de de hissedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA