Balıkesir'de meşelik alanda yangın

Balıkesir'de meşelik alanda yangın

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

14.09.2019 21:56
Balıkesir'de meşelik alanda yangın

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bektaşlar Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 8 arazöz, 4 su tankeri, 2 ikmal aracı, 2 dozer ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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