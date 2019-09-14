Balıkesir'de meşelik alanda yangın
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bektaşlar Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 8 arazöz, 4 su tankeri, 2 ikmal aracı, 2 dozer ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.