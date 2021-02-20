Balıkesir'de mermer fabrikası sahibi, maden mühendisi kadın çalışanını darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer fabrikası sahibi, maden mühendisi kadın çalışanını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, mermer fabrikasında çalışan C.T. ve patronu F.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.U, C.T'yi darbetti.

Bunun üzerine C.T, F.U'dan şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.U, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan C.T, yeniden şikayetçi oldu ve tekrar gözaltına alınan F.U adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya