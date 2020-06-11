Balıkesir'de Mavi Bayraklı plaj sayısı 31'e yükseldi Balıkesir'de, 22 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 31'e yükseldi.

Balıkesir'de, 22 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 31'e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla halk plajı sayısı 7 oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve çalışmalarıyla il genelindeki plajlarda Mavi Bayrak sayısı 22'den 31'e çıktı.

Bu yıl Ayvalık'ta 11, Burhaniye'de 5, Edremit'te 7, Erdek'te 5 ve Gömeç'te 3 plajda Mavi Bayrak dalgalanacak.

Ayrıca, Sarımsaklı, Antandros, Özdemir Sitesi ve Ocaklar halk plajlarının yanı sıra bu yıl Zeytinli Altınkum, Sarıkız mevki ve Sarımsaklı Maliye Kampı plajlarına da Mavi Bayrak verildi.

Balıkesir, bu çalışmaların ardından Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'dan sonra en fazla Mavi Bayrağa sahip 5'inci il oldu.

Kaynak: AA