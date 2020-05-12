Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
12.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:48

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren kurul yasak kapsamını tüm kente yaydı.

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazaryerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alışveriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı.

Kurul kararında maskesiz dolaşma yasağına uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari para cezası ile adli işlem yapılmasına karar verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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