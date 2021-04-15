Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı
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Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkesir'de Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı. Çanakkale'de 819 konut satılırken, Balıkesir ve Çanakkale'de konut satışlarında artış tespit edildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. Balıkesir'de 2021 Mart ayında 2 bin 448 konut satıldı. TÜİK' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de konut satışları 2021 Şubat ayına göre artarak ile 2 bin 448 konut satılırken, Çanakkale'de de artış göstererek 819 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Şubat ayın da önceki Şubat ayına göre artarak, 111 bin 241 oldu. Balıkesir'de bir önceki aya göre artış ile 2 bin 448 konut satılırken, Çanakkale'de de artarak ile 819 konut satıldığı" açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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