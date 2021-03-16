Balıkesir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

16.03.2021 06:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 06:10
Balıkesir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Murat Atmaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde soba nedeniyle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında can kaybı olmadı. İş yerinde yaklaşık 30 bin liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Şevket Çoruh Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 06:12:35. #1.16#
title