Balıkesir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Murat Atmaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde soba nedeniyle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında can kaybı olmadı. İş yerinde yaklaşık 30 bin liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik