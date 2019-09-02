Balıkesir'de makilik yangını

02.09.2019 18:00

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Tanaşa mevkisinde bulunan hazineye ait makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bir helikopter, 5 arazöz, 2 müdahale aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca da 3 itfaiye aracı gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 15 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA