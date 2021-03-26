Balıkesir'de makaron operasyonu
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Balıkesir'de makaron operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de makaron operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir işyeri ve depoda çok sayıda boş ve dolu makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir işyeri ve depoda çok sayıda boş ve dolu makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince "Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Bandırma'da yürütülen çalışmalarda bir işyeri ve deposuna operasyon düzenlendi.

İşyeri ve deposunda 20 bin adet boş, 16 bin 810 adet ise dolu makaron ele geçirilirken, 580 kilogram da kıyılmış tütün ve terazi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı ve tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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