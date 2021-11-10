Balıkesir'de maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarılarak tedavi altına alındı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir maden ocağında göçük altında kalan İşçi kurtarılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Adaören Mahallesi'ndeki ocakta yaklaşık 80 metre derinlikte kısmi göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan ve ayağında kırık oluşan işçi Celalettin K. (49) için çalışma başlatıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri ile maden işçileri, uzun süren müdahalenin ardından Celalettin K'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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