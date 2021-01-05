Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı

05.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:50
Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı

Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.

Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi'ndeki F.S'ye ait kuyumcu dükkanına girdi.

İş yeri sahibini darbeden zanlılar, bir miktar altını yanlarına alarak uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Fikri Sağlar Pınar Gültekin
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 16:54:57. #1.15#
title