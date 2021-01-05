Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı
05.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:50
Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.
Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi'ndeki F.S'ye ait kuyumcu dükkanına girdi.
İş yeri sahibini darbeden zanlılar, bir miktar altını yanlarına alarak uzaklaştı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya