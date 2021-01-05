Balıkesir'de kuyumcudan 350 gram altın çalan 2 kişi aranıyor

BALIKESİR'de gündüz saatlerinde kuyumcuya giden 2 kişi soygun yaptı.

BALIKESİR'de gündüz saatlerinde kuyumcuya giden 2 kişi soygun yaptı. Kuyumcudan yaklaşık 350 gram altınla kaçan biri kadın 2 şüpheli, emniyet güçleri tarafından aranıyor.

Balıkesir il merkezinde Hisariçi Mahallesi, Yaymacılar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya giren biri kadın 2 kişi, silahlı soygun gerçekleştirdi. İş yeri sahibini silahla tehdit eden 2 soyguncu, iş yerinden yaklaşık 350 gram altını gasp ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Emniyet güçleri il genelinde alarma geçerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN