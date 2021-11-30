BALIKESİR - Kuvvetli fırtına ağaçları ve otobüs durağını devirdi - Haberler
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BALIKESİR - Kuvvetli fırtına ağaçları ve otobüs durağını devirdi

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkez Karesi ilçesindeki kaymakamlığın yakınında yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken, olay yerine gelen polis, bekçi ve itfaiye ekiplerince ağaç yerinden kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de etkisini gösteren fırtına, bir otobüs durağının devrilmesine neden oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen durağı yerinden kaldırarak temizlik çalışması başlattı.

Balıkesir Valiliği yakınında da ağaçların devrilmesine sebep olan fırtına, trafikte aksamalara neden oldu.

Fırtınayla beraber etkisini gösteren yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Devriye gezen polis ekipleri de araçlardan anons yaparak vatandaşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BALIKESİR - Kuvvetli fırtına ağaçları ve otobüs durağını devirdi

BALIKESİR - Kuvvetli fırtına ağaçları ve otobüs durağını devirdi

BALIKESİR - Kuvvetli fırtına ağaçları ve otobüs durağını devirdi

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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