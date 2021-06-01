Balıkesir'de kuş gözlem rotası oluşturulacak
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Balıkesir'de kuş gözlem rotası oluşturulacak

Balıkesir'de kuş gözlem rotası oluşturulacak
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'de kuş gözlem rotası oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'de kuş gözlem rotası oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, rota için İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği öncülüğünde çalışmalara kısa sürede başlamayı planladıklarını bildirdi.

İlçenin doğal zenginliklerine değinen Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"22 adası, koyları, tabiat parkı ile dünyada çok özel bir konumda yer alan kentimizde kuş gözlem noktaları oluşturmak için Balıkesir belediyelerinin yanı sıra Bergama, Ezine ve Ayvacık'ın aralarında bulunduğu 23 belediye iş birliğinde çalışmalara başlanacak. Doğaya dayalı bir turizm çeşidi olmakla beraber ekoturizm faaliyetleri arasında da yer alan kuş gözlemciliği, maddi getirisi yüksek bir turizm çeşidi. İlerleyen zamanlarda alternatif turizm çeşitlerindeki yerini daha da önemli bir hale getirecek."

Ergin, İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliğine Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ile İzmir'den Bergama ilçe belediyelerinin yeni üyeler olarak katıldığını sözlerine ekledi.???????

Balıkesir'de kuş gözlem rotası oluşturulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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