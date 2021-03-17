Balıkesir'de kuruyemişçiden sigara çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
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Balıkesir'de kuruyemişçiden sigara çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

17.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:27
Balıkesir'de kuruyemişçiden sigara çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir kuruyemişçiden sigara çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir kuruyemişçiden sigara çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 17 Eylül Mahallesi'nde bir marketin camını kırarak girmeye çalışan Y.D. (27) ile Y.M. (17), alarmın çalması üzerine olay yerinden kaçtı.

Alarm nedeniyle olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Bölgede devriye görevini sürdüren ekipler, şüphelileri, Kurtuluş Caddesi'ndeki bir kuruyemişçide koliler halinde sigaraları çalarken suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri, aynı zamanda bu kişilere gözcülük yapan M.C.D'yi (19) de gözaltına aldı.

Daha önce de birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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