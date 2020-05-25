Balıkesir'de kuralları ihlal eden sürücülere 258 bin 711 lira para cezası
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Balıkesir'de kuralları ihlal eden sürücülere 258 bin 711 lira para cezası

Balıkesir'de, kuralları ihlal ettiği belirlenen 468 araç sürücüsüne, toplam 258 bin 711 lira para cezası kesildi.

Balıkesir'de kuralları ihlal eden sürücülere 258 bin 711 lira para cezası
25.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:25

Balıkesir'de, kuralları ihlal ettiği belirlenen 468 araç sürücüsüne, toplam 258 bin 711 lira para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürüten Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla eş zamanlı çalışma başlatan ekipler, bin 983 aracı denetledi.

Kontrollerini sürdüren ekiplerce, 40 araç trafikten men edildi, 468 araç sürücüsüne 258 bin 711 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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