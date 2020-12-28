Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı
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Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı

28.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:48
Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı

Balıkesir'de jandarma Trafik ekipleri il genelinde yaptıkları Hız ve Emniyet Kemeri uygulamasında 178 araca 76 bin 899 lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de jandarma Trafik ekipleri il genelinde yaptıkları Hız ve Emniyet Kemeri uygulamasında 178 araca 76 bin 899 lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi" ve "Hız Denetimi" faaliyeti icra edildi.

Emniyet kemeri denetimi sonucunda; bin 873) araç kontrol edilerek, 103 araca 36 bin 825 TL idari para cezası uygulandı ve 29 araç trafikten men edildi. Hız denetimi sonucunda; bin 66 araç kontrol edilerek, 75 araca 40 bin 74 TL idari para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı
Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı
Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı
Balıkesir'de kurallara uymayan 178 araca ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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