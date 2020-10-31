Balıkesir'de kumar oynayanlara para cezası

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen kişilere para cezası verildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen kişilere para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine derneğe baskın düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ayrıca dernekte daha önce bulunan 7 şahıs da ekipler tarafından tespit edildi.

Bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek ve kumar oynamak suçlarından, dernek yönetim kurulu başkanına da kumar oynatmaktan toplam 31 bin 925 lira idari para cezası kesildi.

Dernekte yapılan aramalarda 3 bin 100 lira, oyun kartları ve alkollü içeceklere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak