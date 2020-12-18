Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye para cezası uygulandı.