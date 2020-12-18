Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza
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Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza

18.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:32

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye para cezası uygulandı.

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir lokalde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda yakalanan şüphelilere farklı suçlardan toplam 51 bin 275 lira ceza uygulandı.

İzinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen lokal mühürlendi.

Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza
Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza
Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza
Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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