Balıkesir'de kumar operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de kumar operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de kumar operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı. Kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 885 lira para ile oyun kağıdı desteleri ele geçirdi.

Ekipler, kumar oynayanlar hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun kapsamında "Kumar Oynamak" suçundan 14 bin 696 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında "Maske ve Sosyal Mesafe kurallarını ihlal" suçundan 9 bin 900 lira, 4207 sayılı Kanun kapsamında "Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme" suçundan ise 2 bin 813 lira olmak üzere 27 bin 409 lira idari para cezası uygularken, kumar oynatılan ikameti de mühürleyerek kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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