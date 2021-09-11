Balıkesir'de Küçük sanayide yangın paniği

Balıkesir'de Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan dükkanının önünde esnafın yaktığı ateşi vatandaşlar yangın sanınca olay yerine çok sayıda itfaiye geldi.

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir esnaf dükkanında bulunan hurda malzemeleri ateşe verdi. Kontrollü bir şekilde yanan ateşi yoldan geçen vatandaşlar yangın sanması sonucu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak ateşi söndürdü. - BALIKESİR