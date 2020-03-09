Balıkesir'de kros duatlon şampiyonası yapıldı Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesince, Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesince, Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Saz mesire alanında düzenlenen yarışlarda, sporcular ilk olarak koşu daha sonra ise bisiklet parkurunda ter döktü.

En fazla 40, en kısa 3,7 kilometre alanlardan oluşan parkurda sporcular, çamur ve zorlu arazi şartlarında yarıştı.

Yarışlarda elit erkekler kategorisinde Zülfü Karabulut, elit bayanlar kategorisinde Aişenur Acar, genç erkekler kategorisinde, Hakan Tunç, genç kadınlar kategorisinde Melike Yılmaz, paraduatlonda Nevzat Özdemir birinci oldu.

8 Mart Kadınlar günü sebebiyle kadın sporculara hediyeler verildi.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun keyifli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışları sürdürmek istediklerini belirten Yalçınkaya, dereceye giren tüm sporcuları kutladı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğin Dursunbey'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA