Balıkesir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişiye 86 bin lira ceza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 86 bin 693 lira ceza uygulandı.