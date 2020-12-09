Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

09.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:10
Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

İlgili Haberler

Son dakika: BALIKESİR - Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika: BALIKESİR - Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 23:10:26. #1.15#
title