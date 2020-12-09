Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı
09.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:10
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak