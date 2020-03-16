Balıkesir'de koronavirüse karşı dezenfekte işlemleri sürüyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi sürüyor.

Ekipler, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, banklar ve kameriyeleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Bunların yanı sıra itfaiye binaları, kaymakamlıklar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ek hizmet binaları, camiler, Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi, Ece Amca Yaşlı Bakımevi, huzurevi, Bakım Okulu, hayvan pazarı, sevgi evleri, Kurtdereli Spor Salonu, AHP Spor Tesisleri, Kuvayı Milliye Müzesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve daha birçok kurum binası dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince il genelindeki tüm okullar dezenfekte edilerek öğrencilere korunaklı bir ortam oluşturulacak.

Ayrıca, il merkezi ve tüm ilçelerdeki ana caddeler, bulvarlar ve meydanlarda deterjanlı yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA