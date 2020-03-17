Balıkesir'de koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'de koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü - Haber
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Balıkesir'de koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (kovid-19) önlemleri için aldığı kararlar doğrultusunda Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

17.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:34
Balıkesir'de koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (kovid-19) önlemleri için aldığı kararlar doğrultusunda Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda, Balıkesir'de yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirlerle, eğitim, hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, çalışanlar için alınacak tedbirler, camilerin, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği, umre ibadetinden dönen vatandaşlar için alınan tedbirler görüşüldü.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, virüse karşı valilik başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde, toplu taşıma araçlarında ve insanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, virüsten korunma yolları ve alınan tedbirler ile önlemlerle ilgili bir sunum yaptı.


Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ilgili kurum amirleri ile diğer yetkililer katıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Haber
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar...
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Balıkesir'de koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:41:51. #1.15#