Balıkesir'de korkutan yangın
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Balıkesir'de korkutan yangın

BALIKESİR ile Çanakkale il sınırını ayıran Mıhlı Çayı bölgesinde başlayan yangın, ekipler yöre halkının çalışmalarıyla söndürüldü.

Balıkesir'de korkutan yangın
10.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:14

BALIKESİR ile Çanakkale il sınırını ayıran Mıhlı Çayı bölgesinde başlayan yangın, ekipler yöre halkının çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında 20 dönüm  ekili ve ağaçlık alan zarar gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nin Mıhlı Çayı mevkiinde, ağaç dallarının elektrik tellerine değmesi akşam saatlerinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre rüzgarın da etkisiyle patlama ile başlayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yazlık evlerin yoğun olduğu bir alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarına yöre halkı da hortumlarla su tutarak yardımcı oldu.Yangın, yazlık evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, bazı eski evler ve damlar zarar gördü.


Kaynak: DHA

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