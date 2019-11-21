Balıkesir'de korkutan depremler

21.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:27

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 ve saat 15.27'de 3.2 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlarda korku ve panik oluşturdu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde ve Sındırgı ilçesinde saat 15.27'de de 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda oluşan depremler Bigadiç ve Sındırgı'da korkuya ve paniğe neden olurken, deprem Balıkesir ve çevresinde de hissedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA