Son Dakika | BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı
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Son Dakika | BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

21.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:36

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 17 yaşındaki A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Nöbetçi hakimlik, A.K'nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verdi.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuyu yaklaşık bir aydır takip ettiklerini söyledi.

Uzunkaya, "Pazartesi tedavi süreci başlayacak ama o sürece kadar bir canımızı daha yitirmemek için burada kamuoyu oluşturup tüm hayvanseverler toplandık." dedi.

Son Dakika | BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı
Son Dakika | BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı
Son Dakika | BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı
Son Dakika | BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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