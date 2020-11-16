Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi: 5 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsü yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsü yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Çanakkale'ye su ve maden suyu taşıyan 34 DKV 065 plakalı tırın şoförü Sefa Erdoğan (26), Denizkent Mahallesi mevkisinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan sürücü Sefa Erdoğan, eşi Meryem Erdoğan (23) ile çocukları İlbey Erdoğan (3), Eflal Nur Erdoğan (1) ve Emine Asel Erdoğan (2), 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya